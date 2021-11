Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bodo/Glimt

Domani la Roma torna in campo in Conference League, gara valida per il quarto turno della fase a gironi.

Mourinho dovrebbe riproporre alcuni dei “rincalzi” adoperati e tanto criticati dopo la figuraccia di Bodo: Kumbulla, Calafiori e Darboe, Per il resto dovrebbero scendere in campo i titolari.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Shomurodov; Abraham.

All. Mourinho. BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Naraden; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

All. Knutsen.

Foto: Twitter Roma