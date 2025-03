Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Athletic Bilbao

La Roma all’Olimpico ospita l’Athletic Bilbao nella gara di andata degli ottavi di Europa League.

In casa Roma, rosa quasi al completo per Ranieri, che in difesa recupera Celik, uscito nel finale del match contro il Como per un problema all’adduttore. A centrocampo, vista la squalifica di Paredes, si va verso il ritorno di Cristante in coppia con Koné. In avanti ci saranno Dybala e Dovbyk, anche lui recuperato. Shomurodov partirà dalla panchina.

Per l’Athletic, possibile 4-2-3-1. In avanti, Iñaki Williams. Berenguer e Nico Williams alle spalle di Nico Williams.

Queste le probabili formazioni.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta. All.: Valverde



Foto: sito Roma