Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Atalanta

Dopo il brutto ko contro il Torino, la Roma torna in campo per sfidare l’Atalanta in uno dei due posticipi della 32a giornata di Serie A 2020-21.

Per Fonseca ci sarà Pau Lopez tra i pali, davanti a lui il trio titolare degli ultimi tempi: Mancini, Cristante e Ibanez. A destra torna Karsdorp, mentre in attesa di ritrovare Spinazzola a sinistra spazio per Calafiori. In mediana ci sono Villar e Veretout, assente lo squalificato Diawara. Torna Pellegrini sulla trequarti, con lui Mkhitaryan e Dzeko.

Gasperini ritrova Romero, con lui il tridente difensivo composto da Toloi e Palomino. Maehle e Gosens sugli esterni, i soliti de Roon e Freuler in mediana. Pessina dietro a Zapata-Muriel per provare a creare danni alla difesa giallorossa.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All. Fonseca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

All. Gasperini.

