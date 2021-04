Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Ajax

Domani sera scenderanno in campo all’Olimpico Roma e Ajax per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Fonseca deve rinunciare a Smalling e Spinazzola, due pilastri della sua formazione, ma ritrova Mkhitaryan e Veretout.

In porta giocherà Pau Lopez, tenuto a riposo in campionato. In difesa c’è Cristante centrale, con Mancini e Ibanez ai suoi lati. In mediana Diawara è favorito su Villar per una maglia al fianco di Veretout. Sulle fasce Karsdorp e Calafiori, sulla trequarti agiranno Lorenzo Pellegrini e il rientrante Mkhitaryan, favorito su Pedro nonostante non sia ancora al meglio della condizione. In avanti ci sarà ancora Edin Dzeko, preferito al capocannoniere della competizione, lo spagnolo Borja Mayoral.

Ten Hag ritrova Stekelenburg, che dovrebbe aver risolto i problemi al ginocchio, ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

All. Fonseca.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaasen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

All. Ten Hag.

Foto: Daily Star