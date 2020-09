Le ultimissime sulle probabili formazioni di Rio Ave-Milan

Il Milan vola in Portogallo, in vista del turno preliminare di Europa League a Vila do Conde contro il Rio Ave. Una gara da dentro o fuori per inseguire il treno europeo. Probabile 4-2-3-1 per gli uomini di Mario Silva, con Borevkovic e Santos nei due centrali di difesa, con Pinto e Reise sugli esterni. In attacco spazio a Moreira, con Piazon, Gerlades e Manè alle sue spalle. Mediana composta da Tarantini e Filipe. Nel Milan di Pioli invece, ancora orfano di Ibrahimovic (fermo a causa del covid-19), un’altra maglia da titolare per Colombo che guiderà così l’attacco dei rossoneri con la trequarti formata da Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz. Tra i pali andrà il solito Donnarumma, con Hernandez e Calabria sulle corsie laterali insieme a Gabbia e Kjaer al centro. In mediana spazio al consolidato Bennacer-Kessie.

Rio Ave (4-2-3-1): Kiszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Manè; Moreira. All.: Mario Silva

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All.: Pioli

Foto: Milan twitter