Le ultimissime sulle probabili formazioni di RFS Riga-Fiorentina

Oggi alle 16.30 si terrà l’ultima partita della fase a gironi della Conference League, match che vale il primo posto nel gruppo A. Il primato nel girone dipenderà pero dal risultato dell’Istanbul Basaksehir, entrambe le compagini sono a 1o punti ma con una differenza di 4 gol a favore dei turchi, ma Italiano vorrà fare bene anche in ottica Serie A dopo le difficoltà di questo inizio campionato. Turnover della Fiorentina dove potrebbero tornare dal primo minuto Gollini, Venuti e Quarta in difesa, in mezzo Mandragora e Maleh con Barak che avrà la possibilità di farsi vedere anche in fase offensiva. Davanti tridente Saponara, Ikone a servire Cabral

RFS RIGA (3-4-3): Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Deocleciano, Ilic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Maleh; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. A disp: Terraciano, Dodo, Terzic, Milenkovic, Ranieri, Bianco, Duncan , Zurkowski, Bonaventura, Distefano, Kouame, Jovic. All: Italiano

Foto: Logo Fiorentina