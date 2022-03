Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-PSG

Uno degli ottavi di finale di Champions League più avvincenti è certamente quello tra Real Madrid e PSG. All’andata Mbappè all’ultimo respiro regalò il successo ai transalpini, che ora devono uscire indenni dal Bernabeu per accedere ai quarti di finale.

Gara dai tanti temi, con il ritorno di Sergio Ramos da avversario, in quella che è stata casa sua per tanti anni (anche se non giocherà). Tornerà in Spagna anche Messi, nello stadio dei grandi rivali di una vita.

Ancelotti dovrà fare a meno di Casemiro e Mendy squalificati. Ci sarà invece Toni Kroos, recuperato al fianco di Modric. Karim Benzema guiderà l’attacco, con Marco Asensio e Vinicius Junior.

In casa PSG, Pochettino recupera Mbappé, in forte dubbio fino a ieri per un problema fisico. L’asso francese completerà il tridente con Messi e Neymar.

In porta Donnarumma favorito su Navas, in mezzo al campo, insostituibile Marco Verratti.

Queste le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Nacho; Modrić, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. All. Ancelotti.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

Foto: Twitter Real