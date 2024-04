Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

Domani sera alle 21.00 scenderanno in campo Real Madrid e Manchester City per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Senza Cortouis e Alaba fuori causa per infortunio, l’unico dubbio Nacho-Tchouameni in difesa per far coppia con Rudiger. Guardiola ha diversi problemi in difesa. Out Akè e Walker, anche Gvardiol non al meglio ma è stato convocato. Più certezze nelle altre zone del campo con l’unico vero dubbio che riguarda l’utilizzo di Grealish. In ballottaggio con lui Doku e Bobb

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Foto: Instagram Champions League