Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Juventus

30/06/2025 | 23:20:26

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Real Madrid e Juventus per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un solo ballottagio per Igor Tudor a centrocampo: McKennie e Alberto Costa si giocano una maglia da titolare sulla destra. Tra i Blancos Tchouaméni e Huijsen dal 1′, così come Alexander-Arnold e Fran García. In mezzo c’è Arda Guler, davanti Gonzalo affianca Vinicius.

JUVENTUS (3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

REAL MADRID (5-3-2: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Fran García; Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius, Gonzalo. All. Xabi Alonso

Foto: sito Juventus