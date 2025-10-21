Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Juventus

21/10/2025 | 22:39:42

Domani sera, gara di cartello al Bernabeu con il Real Madrid che ospita la Juventus.

In casa blanca, tante assenze per Xabi Alonso che ha recuperato in gruppo Alexander-Arnold e Carvajal, anche se non dovrebbero partire dall’inizio, a destra ancora l’adattato Valverde. Al centro dell’attacco Mbappé, al suo fianco, Mastantuono e Vinicius.

In casa Juve, dopo il ko di Como, Tudor cambia la Juve e torna alla difesa a 3 con Kalulu braccetto di destra, Gatti e Kelly. Un centrocampo più folto formato per il resto da Koopmeiners, Locatelli e Thuram. In avanti è pronto Vlahovic, con Yildiz.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Guler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. All. Xabi Alonso

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. All. Tudor

Foto: sito Real Madrid