Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter

Gara cruciale quella tra Real Madrid e Inter in programma alle 21.00 allo stadio Di Stefano di Madrid. Una sfida da non fallire per entrambe le contendenti. Il Real Madrid di Zidane è ultimo nel girone Champions, l’Inter di Conte avanti di un punto, insomma, situazione poco felice per entrambe. La squadra nerazzurra ha pareggiato le prime due sfide del girone di questa Champions League, cosa che non accadeva dalla stagione 2009/10 quando vinse il trofeo con Mourinho in panchina.

Inter senza Lukaku e con Sanchez non al meglio. Conte dovrebbe dare spazio alla stessa coppia che ha giocato con il Parma, ovvero Lautaro e Perisic. In difesa, a 3, tornano Bastoni e D’Ambrosio a riposo con gli emiliani.

In casa Real, Zidane parte con il trio offensivo Hazard alle spalle di Asensio e Benzema. Modric dovrebbe partire dalla panchina in mediana.

Queste le probabili formazioni.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; L. Vazquez, Varane, S. Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio; Benzema, Hazard. All.: Zidane.