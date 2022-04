Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Chelsea

Il Real Madrid ospita il Chelsea al Bernabeu, per chiudere i conti qualificazione per la semifinale. Dopo il 3-1 dello Stamford Bridge dell’andata, Ancelotti non vuole cali di tensione in vista del ritorno.

Il tecnico italiano non avrà a disposizione lo squalificato Militao in difesa.

L’allenatore italiano dovrebbe confermare il 4-3-3. Sulle fasce spazio a Carvajal e Mendy, mentre al centro giocheranno Nacho e Alaba.

In mediana intoccabile il trio con Casemiro, Kroos e Modric. In attacco, al centro, il mattatore dell’andata, Karim Benzema, e ai suoi lati, Vinicius jr e Valverde.

In casa Chelsea, classico 3-4-3 per Tuchel. Linea difensiva composta da Christensen, Thiago Silva e Rüdiger. In mediana, Jorginho e Kanté, con James e Azpilicueta sulle fasce. In attacco, possibile tridente con Mount, Havertz e Ziyech.

Queste le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. All: Ancelotti.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Azpilicueta; Mount, Havertz, Ziyech. All: Tuchel.

Foto: Twitter Real Madrid