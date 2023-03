Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Alle 21, al Santiago Bernabeu, andrà in scena la semifinale d’andata di Coppa del Re: Real Madrid contro Barcellona. I catalani arrivano alla sfida con assenze importanti, il tecnico Xavi non potrà contare su Pedri, Dembélé e Lewandowski. Carlo Ancelotti, invece, non avrà a disposizione Mendy e Alaba. Le probabili scelte dei due tecnici:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Camavinga; Modric, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicus. All: Ancelotti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Sergi Roberto; Raphinha, Gavi, Ferran Torres. All: Xavi.