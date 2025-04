Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Arsenal

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Real Madrid e Arsenal per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ancelotti davanti si affida a Mbappé, con Rodrygo, Bellingham e Vinicius alle sue spalle. Arteta punta di Saka-Merino-Martinelli in attacco.

REAL MADRID Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Fran García; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard , Thomas, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

Foto: Twitter Real