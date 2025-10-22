Le ultimissime sulle probabili formazioni di Rapid Vienna-Fiorentina
22/10/2025 | 23:15:13
Rapid Vienna e Fiorentina si sfidano in Austria, i viola di Pioli cercano la seconda vittoria consecutiva in Conference dopo la partenza da incubo in campionato. Pioli prepara la squadra con un 3-5-2 in vista della sfida agli austriaci, pronti a opporsi ai toscani con un 4-3-3. Pioli prepara la coppia Dzeko-Piccoli, mentre a destra toccherà a Fortini.
RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Yao, Horn; Seidl, Grgic, Amane; Wurmbrand, Antiste, Weixelbraun. All. Stoger
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli
Foto: Instagram Pioli