Le ultimissime sulle probabili formazioni di Rangers-Roma

05/11/2025 | 22:45:26

Bella trasferta per la Roma che domani sera sarà in scena ad Ibrox a Glasgow, casa dei Rangers.

Per i padroni di casa, possibile 3-4-2-1, davanti Moore e Danilo alle spalle di Chermiti.

In casa Roma, oltre ad Angelino e Ferguson i giallorossi dovranno fare a meno anche di Paulo Dybala, infortunatosi calciando il rigore (sbagliato) a San Siro. Sulla trequarti dovrebbe essere Pellegrini ad affiancare Soulé. Davanti, vista l’assenza di Dybala, si torna allo schieramento con la punta ‘di peso’, ovvero Dovbyk.

Queste le probabili formazioni:

Glasgow Rangers (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Danilo; Chermiti. Allenatore: Danny Röhl.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Wesley, Soulé; Pellegrini, Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Foto: sito Roma