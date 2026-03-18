Le ultimissime sulle probabili formazioni di Rakow-Fiorentina

18/03/2026 | 23:30:06

La Fiorentina è attesa dalla sfida di ritorno con il Rakow, Vanoli prepara i viola con un 4-3-3 e il tridente offensivo formato da Harrison, Piccoli e Fazzini.

RAKOW (3-4-2-1): Zych; Mosor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Struski, Repka, Ameyaw; Ivi Lopez, Brunes; Makuch. All. Tomczyk

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

foto x fiorentina