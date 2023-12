Le ultimissime sulle probabili formazioni di Rakow-Atalanta

L’Atalanta, già prima del girone, va in casa del Rakow a chiudere la sua fase a gironi di Europa League. Ampio turnover ovviamente per i bergamaschi, con Gasperini che annuncia anche 8/11 di formazione in conferenza stampa. Aggregati anche diversi elementi della squadra Under 23, che probabilmente giocheranno domani. In avanti, Miranchuk e De Ketelaere ai lati di Muriel. in porta c’è Carnesecchi. Possibilità per i giovani Bonfanti e Palestra di partire dall’inizio.

Per il Rakow, possibile 4-4-2-1, cxon Zwolinski unica punta.

Queste le probabili formazioni:

RAKOW (3-4-2-1): Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. All. Dawid

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Zortea; Palestra, Adopo, Pasalic, Holm; Miranchuk, , Muriel, De Ketelaere. All. Gasperini

