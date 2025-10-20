TOP NEWS
Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSV Eindhoven-Napoli

20/10/2025 | 23:00:18

Domani il Napoli si rituffa in Champions e lo fa in Olanda, in casa del PSV Eindhoven. 

In casa olandese, per Bosz possibile 4-3-3. Tridente con Perisic, Man e Til.

In casa Napoli, qualche cambio rispetto all’ultima di campionato. In porta conferma per Milinkovic-Savic. Il dubbio principale resta McTominay che dovrebbe, comunque, partire titolare nel quartetto insieme a Politano, Anguissa e De Bruyne alle spalle di Lucca. Spinazzola torna sulla linea difensiva, mentre al centro della difesa ci sarà Buongiorno. Panchina per l’ex Noa Lang.

Queste le probabili formazioni:

PSV (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

Foto: X Napoli