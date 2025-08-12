Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Tottenham

13/08/2025 | 00:00:14

E’ tutto pronto a Udine per la Supercoppa Europea, PSG e Tottenham si sfideranno dopo aver vinto rispettivamente la Champions e l’Europa League, con calcio d’inizio fissato alle 21.00. Stando alle ultime di formazione, Luis Enrique è pronto a confermare il consueto 4-3-3, stesso modulo che dovrebbe proporre anche Frank, al debutto in gare ufficiali sulla panchina degli Spurs. Nei parigini non ci sarà come confermato Donnarumma, al passo d’addio con i francesi, al suo posto giocherà Chevalier. Difesa a quattro composta da Hakimi, Marquinhos e Pacho con Nuno Mendes a sinistra. Centrocampo a tre con Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruis, mentre il tridente sarà composto dai temibili Kvara-Dembelè-Douè. Per gli inglesi il 4-3-3 dovrebbe prevedere Vicario tra i pali, linea difensiva a 4 con Porro, Romero, van de Ven e Udogie, a centrocampo spazio per Sarr, Bentancur e Bissouma, mentre Johnson, Solanke e Richarlison dovrebbero completare il tridente d’attacco.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Richarlison. All. Frank

Foto: Instagram PSG

