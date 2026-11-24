Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Roma

24/11/2026 | 21:00:16

Gasperini conferma il 3-4-2-1 per provar a far male ai campioni d’Europa. Tridente pesante formato da Soulé-Mora-Malen, mentre in difesa ci sarà Ndicka con Mancini e Hermoso. Spazio per Molina sulla corsia sinistra. Solito 4-3-3 per Luis Henrique, con Mayulu e Akliouche nel tridente d’attacco completato da Dembelè.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Mayulu. All. Luis Enrique

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

Foto: X Roma