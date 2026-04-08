Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Liverpool
08/04/2026 | 14:00:20
Grande sfida in arrivo al Parco dei Principi tra il PSG di Luis Enrique e il Liverpol di Slot. Il tecnico spagnolo conferma il 4-3-3 con il tridente pesante, Slot va con il 4-2-3-1, Salah nei tre alle spalle dell’attaccante Ekitikè.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Arne Slot
foto x psg