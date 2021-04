Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

Domani sera PSG e Bayern Monaco scenderanno in campo a Parigi per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si ripartirà dal 3-2 dell’andata in favore dei transalpini.

Pochettino ritrova in rosa Verratti e Florenzi: i due italiani dovrebbero essere titolari dal primo minuto, in mediana Gueye farà coppia con il rientrante Parades, mentre Verratti andrà a collocarsi sulla trequarti. In avanti ovviamente spazio a Mbappé: al suo fianco Neymar e Di Maria, con Draxler comunque pronto dalla panchina.

Lista di assenti davvero preoccupante per Flick, Alaba dovrebbe essere avanzato a centrocampo al fianco di Kimmich per rimpiazzare Goretzka, out per un problema muscolare, ma scalpita per quel posto anche il giovane talento Musiala. In avanti rimane dubbia la presenza di un acciaccato Coman: il francese dovrebbe comunque stringere i denti e farsi vedere in campo dal primo minuto, in compagnia di Sanè e Muller per giocare alle spalle di Choupo-Moting.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé All. Pochettino

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

All. Flick.

Foto: Twitter PSG