Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

27/04/2026 | 23:45:14

Partono le semifinali di Champions League. Domani la sfida di andata tra PSG e Bayern Monaco al Parco dei Principi.

In casa transalpina, a centrocampo Zaire-Emery è in vantaggio nel ballottaggio con Fabian Ruiz. In attacco Doué favorito su Barcola nel tridente con gli intoccabili Kvaratskhelia e Dembélé. Il russo Safonov tra i pali.

Per il Bayern, complice l’infortunio di Gnabry, Musiala si è ripreso il ruolo di trequartista. Agirà alle spalle di Kane con Diaz e Olise ai suoi lati. Stanisic e Laimer terzini, partirà ancora dalla panchina Davies.

Queste le probabili formazioni:

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.All. Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Muller, Diaz; Kane. All. Kompany

Foto: sito PSG