Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

05/07/2025 | 14:57:12

Oggi alle 18.00 scenderanno in campo PSG e Bayern Monaco per i quarti di finale del Mondiale per Club. Ecco le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer (cap) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Coman – Kane.

Foto: Instagram Fifa Club World Cup