Le ultimissime sulle probabili formazioni di PSG-Atalanta

16/09/2025 | 22:23:48

Le ultimissime sulle formazioni di PSG-Atalanta, che domani sera si sfideranno al Parco dei Principi. Luis Enrique conferma il consueto 4-3-3 con Chevalier tra i pali, linea difensiva formata da Hakimi e Marquinhos con Pacho e Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz a centrocampo, mentre Mbaye, Goncalo Ramos e Barcola comporranno il trio offensivo. Per la Dea toccherà a Carnesecchi in porta, in difesa Kossonou, Hien e Djimsiti, Zappacosta largo a destra, DE Roon e Musah centrali, Zalewski a sinistra dopo la grande prova contro il Lecce. Pasalic e De Ketelaere giocheranno in appoggio di Krstovic.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstovic. All. Juric

Foto: Instagram Atalanta

