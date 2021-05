Le ultimissime sulle probabili formazioni di Portogallo-Italia Under 21

Tornano gli Europei Under 21 con l’Italia che scenderà in campo questa sera contro il Portogallo. Pochi dubbi di formazione per il commissario tecnico Nicolato che conferma il consolidato 3-5-2. L’unica vera incognita è l’attacco con Scamacca e Cutrone che partono favoriti, ma scalpita anche Raspadori. A centrocampo in ballottaggio ci sono Rovella e Pobega (con il primo favorito), per il resto confermati Frattesi e Maggiore con Bellanova e Sala sugli esterni.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Pedro Pereira, Diogo Queiros, Diogo Leite, Dalot; Vitinha, Florentino Luis, Bragança; Dani Vieira, Leão, Mota Carvalho.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone.

FOTO: Twitter Italia