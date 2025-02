Le ultimissime sulle probabili formazioni di Porto-Roma

Alle 21 domani, la Roma si gioca il playoff di Europa League in casa del Porto.

In casa Porto, possibile 3-5-2 per Anselmi, Diogo Costa in porta e Pedro, Nehuen Perez (ex Udinese) e Djalo a formare il muro difensivo. In mediana Moura, Varela ed Eustaquio, con Joao Mario e Mora a svariare rispettivamente sull’out di destra e sinistra. In attacco ci sarà la coppia formata da Pepe e Omorodion.

In casa Roma, Ranieri non dovrebbe lasciare spazio a sorprese di formazione: si va verso un 3-5-2, con Svilar tra i pali e il trio Mancini, Hummels e Ndicka a fargli da scudo. Le fasce saranno percorse da Saelemaekers, a destra, e Angelino, dalla parte opposta; troveranno spazio in mediana Koné, Paredes (al ritorno dopo il turno di riposo concesso così come a Hummels) e Pellegrini (ma occhio al ballottaggio con Pisilli o El Shaarawy in caso di 3-4-2-1). L’attacco sarà affidato a Paulo Dybala e Artem Dovbyk.

Queste le probabili formazioni:

PORTO (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion. All. Anselmi

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Foto: sito Roma