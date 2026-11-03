Le ultimissime sulle probabili formazioni di Porto-Napoli

03/11/2026 | 21:30:46

Allegri fa i conti con vari infortuni si affiderà al 3-5-2, schierando Meret tra i pali. A proteggerlo ci sarà il trio difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo spazio a Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay e Noa Lang, mentre in attacco spazio alla coppia composta da Giovane e Hojlund.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepê, Samu Aghehowa, Borja Sainz. All. Farioli.

NAPOLI (3-5-2) probabile formazione: Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri

Foto: sito Napoli

