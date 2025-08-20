Le ultimissime sulle probabili formazioni di Polissya-Fiorentina
20/08/2025 | 22:29:50
Esordio ufficiale della Fiorentina in questa stagione. La compagine di Pioli fa il suo esordio, come negli ultimi anni, nei playoff di Conference League. Avversaria la squadra ucraina del Polissya.
Per i padroni di casa, possibile 4-3-3, tridente offensivo composto da Gutsulyak, Filippov, Krushynskyi.
In casa Fiorentina, per il suo esordio, Pioli va verso un 3-4-2-1. Dzeko, Gudmundsson e Kean tutti in campo insieme, con l’islandese dietro alle due punte.
Queste le probabili formazioni:
POLISSYA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Mykaylichenko; Lednev, Babenko, Andryievski; Gutsulyak, Filippov, Krushynskyi. All. Rotan.