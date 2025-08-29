Le ultimissime sulle probabili formazioni di Pisa-Roma
29/08/2025 | 22:20:32
Alle 20,45, domani, la sfida tra Pisa e Roma.
In casa toscana, Gilardino si affida davanti a Nzola dal 1’, con Tramoni e Moreo alle sue spalle. Difesa che dovrebbe essere confermata anche se Calabresi potrebbe subentrare a Denoon.
In casa Roma, in difesa torna dopo la squalifica Celik, con Hermoso che va in panchina.
Sulle fasce Wesley e Angelino. Davanti, insieme a Ferguson, Soulé ed El Shaarawy. Dybala dovrebbe partire in panchina.
Queste le probabili formazioni:
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Alberto Gilardino
ROMA (3-4-3): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All. Gian Piero Gasperini
Foto: sito Pisa