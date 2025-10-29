Le ultimissime sulle probabili formazioni di Pisa-Lazio

29/10/2025 | 22:11:26

Domani sera, la sfida tra Pisa e Lazio a chiudere il turno infrasettimanale di Serie A.

In casa Pisa, due dubbi per Gilardino alla vigilia della sfida contro la Lazio. Ballottaggio Bonfanti/Denoon per il terzo di difesa. A centrocampo spazio al trio Akinsanmiro-Aebischer-Marin, con Tourè e Leris sugli esterni. In attacco da decidere chi affiancherà Nzola: Tramoni dovrebbe essere il favorito su Meister. Per la Lazio, tre dubbi per Maurizio Sarri. In difesa Pellegrini e Lazzari si giocano una maglia da titolare a sinistra. A centrocampo ballottaggio Basic-Vecino per affiancare Guendouzi e Cataldi. In avanti Dia è favorito su Pedro nel tridente con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra.

Queste le probabili formazioni:

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Léris; Tramoni, Nzola. All. Alberto Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri