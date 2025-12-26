Le ultimissime sulle probabili formazioni di Pisa-Juventus
26/12/2025 | 23:00:40
Gilardino sfida Spalletti e cerca importanti punti nella corsa salvezza. Il tecnico bianconero conferma il 3-4-2-1 senza Conceicao e Cabal, ce la fa invece McKennie.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Meister, Tramoni. All. Gilardino
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
