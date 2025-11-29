TOP NEWS
Le ultimissime sulle probabili formazioni di Pisa-Inter

29/11/2025 | 22:01:33

Torna in campo l’Inter di Chivu, ospite in casa del Pisa. I nerazzurri scenderanno in campo con il consueto 3-5-2 e tanti titolari, si rivedrà Thuram dal primo minuto e anche Acerbi in difesa. 3-4-2-1 per Gilardino invece, che conferma Nzola davanti:

PISA (3‑4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Nzola. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
