Le ultimissime sulle probabili formazioni di Pisa-Fiorentina

27/09/2025 | 22:13:51

Torna il derby tra Pisa e Fiorentina in Serie A, dopo tantissimi anni. All’Arena Garibaldi domani alle 15 sfida caldissima.

In casa Pisa, in difesa, rispetto all’ultima contro il Napoli, c’è Bonfanti e non Lusuardi. Al centro del campo Aebischer e Akinsanmiro, con Leris e Touré sugli esterni. Sulla trequarti spazio a Moreo alle spalle di Nzola.

In casa Fiorentina, Pioli va verso un 3-5-2. In difesa torna il terzetto Comuzzo-Pongracic-Ranieri. A centrocampo spazio a Mandragora affiancato da Nicolussi Caviglia e Fazzini. Sugli esterni Dodo e Gosens. Davanti c’è Moise Kean dall’inizio affiancato da Gudmundsson.

Queste le probabili formazioni

PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Touré; Moreo; Nzola. All. Alberto Gilardino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Stefano Pioli

Foto: sito Pisa