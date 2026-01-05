Le ultimissime sulle probabili formazioni di Pisa-Como

05/01/2026 | 22:10:05

Domani alle 15, il Como può mettere enorme pressione a Roma e Juve in ottica quarto posto. Vincendo a Pisa, la compagine di Fabregas può essere quarta.

In casa toscana, cambia la coppia d’attacco rispetto al pareggio contro il Genoa: al posto di Moreo e Meister dovrebbero giocare titolari Tramoni e Nzola.

In casa Como, rispetto alla vittoria contro l’Udinese, Diego Carlos e Valle potrebbero trovare spazio in difesa dal 1′. Si rivede Nico Paz dall’inizio, confermato Douvikas come punta centrale.

Queste le probabili formazioni:

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Léris, Aebischer, Højholt, Angori; Tramoni, Nzola. All. Gilardino

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas

Foto: sito Pisa