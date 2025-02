Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Roma

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Parma e Roma per la venticinquesima giornata di Serie A. Privo degli indisponibili Dybala e Rensch oltre allo squalificato Cristante, Ranieri cambia in tutti i reparti: davanti c’è Shomurodov con Soulé ed El Shaarawy. Dentro Gourna-Douath e il debuttante Salah-Eddine, si rivedono Hummels e Paredes. Pecchia rilancia dall’inizio Man e Bonny, conferma Bernabé in mezzo e sceglie Balogh in difesa.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Vogliacco, Valeri; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov. All. Ranieri

Foto: Instagram Roma