Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli

Questa sera alle ore 19,30 andrà in scena allo Stadio Ennio Tardini di Parma la sfida tra i ducali e il Napoli. Il tecnico D’Aversa dovrà rinunciare ad Hernani, oltre a Kucka, Gagliolo, Scozzarella e Cornelius. Rino Gattuso non ha convocato Ospina, alle prese con alcune noie fisiche. I crociati si schiereranno con il 4-3-3 con Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Pezzella davanti a Sepe. In cabina di regia c’è Brugman mentre ai suoi lati agiranno Grassi e Kurtic. In attacco Kulusevski e Gervinho giocheranno alle spalle di Inglese. Gattuso porterà il Napoli in campo con il consueto 4-3-3 con Meret tra i pali. Linea difensiva a quattro, formata dal rientrante Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo chance dal 1’ per Allan mentre Fabian Ruiz sarà l’altra mezz’ala: lo spagnolo può far rifiatare Zielisnki. Demme rientra tra i titolari mentre in attacco la novità è Lozano, che giocherà come centravanti, innescato da Politano ed Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

Foto: profilo Twitter Napoli