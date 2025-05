Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli

17/05/2025 | 22:10:13

Il Napoli è chiamato a due successi per vincere il quarto scudetto. Gli azzurri vanno a Parma, una trasferta complicata, dove ha perso punti anche l’Inter. Emiliani ancora alla ricerca di punti salvezza.

In casa Parma, possibile 3-5-2, due possibili recuperi per Chivu che spera di avere Bernabé ed Estevez. Niente da fare per Vogliacco. Davanti mancherà ancora Cancellieri che potrebbe aver terminato in anticipo la propria stagione. In difesa c’è Valenti squalificato. Attacco con Bonny e Pellegrino.

In casa Napoli, McTominay non al meglio come detto da Conte in conferenza ma dovrebbe partire titolare anche se sarà un dubbio fino ad inizio gara. Raspadori e Lukaku alla guida dell’attacco. Contro il Parma toccherà a Gilmour partire dal primo minuto visto l’assenza di Lobitka.

Queste le probabili formazioni:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Cristian Chivu

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Antonio Conte