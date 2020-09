Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli

Prima giornata di Serie A, per il Napoli c’è il Parma al Tardini, una delle sorprese dello scorso anno. Negli ospiti non ci sarà Milik, ormai prossimo a vestire la maglia della Roma (Dzeko verso la Juve). Per Liverani qualche dubbio in avanti con Inglese e Karamoh pronti per una maglia da titolare, mentre dovrà fare a meno di Kurtic squalificato. Al centro della difesa dei ducali maglia da titolare per Bruno Alves e Iacoponi, ai lati Darmian e Pezzella. Nel Napoli oltre all’assenza di Milik, in attacco Insigne è l’unico certo per un posto da titolare con Mertens ed Osimhen a giocarsi un posto. Ballottaggio anche tra Lozano e Politano. Tra i pali è Meret il favorito su Ospina.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Grassi, Hernani, Brugman; Kucka; Inglese, Gervinho (Karamoh). All. Liverani

Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Zielinski, Demme, Fabian; Insigne, Mertens, Politano. All. Gattuso

Foto: Napoli twitter