Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Milan

La gara delle 18.00 del sabato vede in campo al Tardini la sfida tra Parma e Milan. Gli emiliani cercano disperati punti per salvare la categoria, il Milan deve guardarsi alle spalle in zona Champions, con la Juve e le altre che ora sono a ridosso.

D’Aversa ha tante assenze. Il tecnico ha perso per infortunio anche Mihaila e Osorio. In avanti sarà Man a completare il reparto con Pellé e Gervinho, mentre in difesa il rientro di Pezzella dalla squalifica permette a Gagliolo di accentrarsi.

In casa Milan, Pioli recupera Leao, Brahim Diaz e Mandzukic, che dovrebbero partire tutti dalla panchina con il trio Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic a sostegno di Ibra. A destra c’è Dalot, in mezzo Bennacer favorito su Tonali.

Queste le probabili formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Valenti, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho.

Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Foto: Wikipedia