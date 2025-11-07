Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Milan
07/11/2025 | 23:14:01
Il Milan di Allegri vuole riprendere il passo da alta classifica in casa del Parma, Cuesta prepara un 4-4-2 per contrastare i rossoneri di Allegri, come al solito pronti con il 3-5-2. Nkunku farà coppia in attacco con Leeo, De Winter confermato nel trio difensivo.
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Bernabé, Hernani, Keita, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri
