Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Lazio

12/12/2025 | 22:03:31

Alle 18 domani la sfida tra Parma e Lazio al Tardini.

In casa Parma, dubbio difensivo per Cuesta. Il tecnico ritrova Mariano Troilo dopo la squalifica e quindi può tornare a tre dietro ma il buon lavoro della linea a 4 vista contro il Pisa lo fa riflettere. In attacco, Benedyczak va verso la conferma

In casa Lazio, Maurizio Sarri deve trovare il sostituto di Mario Gila, fermato per un turno dal Giudice Sportivo ma i cambiamenti nella linea a 4 dietro potrebbero essere di più. Intanto è sicura anche l’assenza di Gustav Isaksen che si è procurato una lesione all’adduttore. Là davanti spazio quindi a Cancellieri con Castellanos e Zaccagni.

Queste le probabili formazioni:

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi Delprato, Valenti, Valeri; Keità Bernabé, Estevez; Sorensen, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Foto: sito Parma