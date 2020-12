Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Juventus

Parma-Juventus è l’anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. Liverani ha perso negli ultimi giorni Scozzarella, Pezzella e Nicolussi Caviglia. Nella Juve non ci sarà Dybala a causa di un affaticamento muscolare. Kulusevski, ex della gara, potrebbe tornare in campo dal primo minuto.

PARMA (4-3-3) – Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All.: Liverani.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Morata. All.: Pirlo.

Foto: Wikipedia