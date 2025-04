Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Juventus

Il posticipo della giornata di Pasquetta vede la Juventus fare visita al Parma. Si incrociano le strade per la lotta Champions e quella salvezza.

In casa Parma, Chivu dovrebbe continuare con la difesa a tre e un 3-5-2. Mediana composta da Sohm, Keita e Bernabé. In attacco Pellegrino e Bonny.

In casa Juventus, Tudor recupera Renato Veiga che ha smaltito la sindrome influenzale. Difesa a tre quindi con Kalulu e Kelly. Anche Yildiz convocato. Per una maglia da titolare si giocano il posto Kolo Muani e Conceicao per affiancare Nico Gonzalez dietro Vlahovic. Koopmeiners non convocato.

Queste le probabili formazioni:

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Sohm, Bernabé, Keita, Valeri; Pellegrino, Bonny. Allenatore: Chivu

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; N.Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Foto: Wikipedia