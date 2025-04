Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Inter

Domani alle 18 scenderanno in campo Parma e Inter per la trentunesima giornata di Serie A. Inzaghi con Frattesi al posto di Barella squalificato. Calhanoglu favorito su Asllani e Bisseck in vantaggio su Pavard. Chivu dovrebbe puntare su Bonny al centro dell’attacco. Hernani torna dalla squalifica, ma potrebbe partire dalla panchina.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Ondrejka, Bonny, Man. All. Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Foto: Instagram Inter