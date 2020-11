Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Fiorentina

Una partita importante per rilanciarsi in classifica è quella tra Parma e Fiorentina, match delle 20.45 del sabato sera.

Gli emiliani vogliono bissare la bella prova con l’Inter. Liverani recupera Bruno Alves in mezzo alla difesa. Davanti Kucka dietro a Gervinho e Karamoh.

In casa Fiorentina assenza pesante dell’ultim’ora quella di Callejòn, positivo al Covid. Iachini ha problemi anche in difesa visto il ko di Pezzella e la squalifica di Martinez Quarta. Dovrebbe essere Igor ad affiancare Milenkovic e Caveres nei 3 di difesa. Non è escluso però uno schieramento a 4. In attacco Ribery affiancherà Vlahovic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Caceres, Igor; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Iachini.

