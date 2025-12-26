Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Fiorentina
26/12/2025 | 21:40:27
Cuesta e Vanoli si sfidano in un Parma-Fiorentina dall’elevato carico di tensione e con punti molto importanti in palio. Cuesta prepara il 4-3-2-1, Vanoli va verso la conferma del 4-3-3 con Parisi esterno alto.
Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongračić, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Gudmundsson, Kean, Parisi. All. Vanoli.
Foto: Instagram Cuesta