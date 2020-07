Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Atalanta

Domani sera ci sarà la sfida tra Parma e Atalanta, valida per la trentasettesima giornata di serie A. Tra i ducali , D’Aversa non ha nessun giocatore squalificato, ma ha diversi infortunati: Grassi, Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella. In porta ci sarà Sepe; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo; le mezze ali saranno Kurtic e Kucka, mentre in mezzo ci sarà Barillà; davanti spazio a Gervinho, Inglese e Kulusevski. Nell’Atalanta, Gasp dovrà fare a meno di Toloi assente per squalifica. In porta ci sarà come di consueto Gollini; il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Palomino, Caldara e Djimsiti; gli esterni saranno Hateboer e Gosens, mentre in mezzo ci saranno De Roon e Freuler; alle spalle di Gomez e Zapata dovrebbe agire Pasalic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Grassi; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore, D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore, Gasperini.

FOTO: AIC