Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Atalanta
29/08/2025 | 22:00:05
Alle 18.30, domani, la sfida tra Parma e Atalanta.
In casa Parma, Cuesta dovrebbe confermare 9/11 degli uomini che hanno esordito contro la Juve. Possibile 3-5-2, con Pellegrino in attacco, al cui fianco dovrebbe esserci il nuovo acquisto Oristanio. A centrocampo Sorensen, entrato in corso alla 1^ giornata, dovrebbe partire dal 1′ al posto di Ordonez.
In casa Atalanta, Juric, dovrebbe cambiare soltanto un giocatore e cioè Kossounou titolare al posto di Scalvini. Dietro Scamacca, confermato centravanti dal 1’, dovrebbero esserci De Ketelaere e Maldini. Ederson out, convocato invece Ibrahim Sulemana.
Queste le probabili formazioni:
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric
Foto: sito Parma